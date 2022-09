Philippe Geubels wou stoppen met zijn carrière: “Ik zocht naar meer evenwicht in mijn leven”

BVPhilippe Geubels (41) zal vanaf komend najaar terug schitteren op de planken met zijn gloednieuwe show ‘Geubels gaat in bad’. Maar zijn populariteit had destijds ook een keerzijde. Aan ‘De Telegraaf’ vertelt hij openhartig dat hij tien jaar geleden overwoog zijn carrière stop te zetten. “De druk werd te groot", klinkt het.

Het lijkt comedian en tv-gezicht Philippe Geubels voor de wind te gaan. In het najaar gaan zijn try-outs voor zijn nieuwe zaalshow ‘Geubels gaat in bad’ van start. Ook is hij momenteel te zien in het tv-programma ‘Hotel Romantiek’ op Eén, aan de zijde van Gloria Monserez en Sven de Leijer. Zijn succesvolle carrière lijkt rooskleurig, al was dit niet altijd het geval.

In een openhartig interview met ‘De Telegraaf’ vertelt hij over de zware periode die hij doorging. “Zo’n tien jaar geleden merkte ik dat ik keuzes moest beginnen maken, want ik nam zowat alles aan wat er op mijn pad kwam. Ik had theatershows, werd gevraagd voor tv-programma’s én tussendoor verschenen er ook nog allerlei andere zakelijke verplichtingen.” Hij kreeg veel op zijn bord. “Alles ging heel snel en daar was ik nog niet klaar voor. Op een gegeven moment heb ik serieus nagedacht en overwogen om te stoppen met mijn carrière.” Geubels had veel stress en moest soms tot wel vier projecten tegelijkertijd tot een goed einde zien te brengen. “De druk werd steeds groter.”

Betere balans

Hij vervolgde dat het geen burn-out was, maar dat het eerder te maken had met het zoeken naar evenwicht in zijn leven. “Ik was nog geen dertig en alles leek op dat moment erg leuk om te doen, maar ik kreeg het zwaar. Ik heb er toch een tijdje doorheen gezeten.” Gelukkig slaagde Geubels erin om zijn problemen te overwinnen. “Ik besloot om minder projecten op hetzelfde moment te doen. Als gevolg vond ik de balans tussen werk en privé weer terug. Ik zit inmiddels weer goed in mijn vel én kan alles aan.”

Zijn meest recente theatershow dateert al van 2016, maar ondertussen is Geubels dus klaar voor een comeback. De show heet ‘Geubels gaat in bad’ en zal in première gaan in februari 2023. Komend najaar tourt de komiek wel al door Vlaanderen met enkele try-outs. Aan ‘Showbits’ lichtte hij al een tipje van de sluier. “Of ik de hele show in de kuip ga liggen? Dat weet ik nog niet”, klonk het al lachend. “Ik zit nog volop in de voorbereidingsfase.” De tickets kosten zo’n 30 tot 35 euro. “Ik vind het belangrijk dat het betaalbaar blijft", besluit hij.

