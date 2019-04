Philippe Geubels wordt garagist: “Ik ben een echte autofreak” TK

Bron: NB 0 Showbizz We kennen Philippe Geubels allemaal als de comedian met de nasale stem, maar daarnaast heeft de man blijkbaar nog een andere carrière. Hij is immers een garage voor sportieve tweedehandswagens begonnen met enkele vrienden.

“Ik ben een autofreak. Ik wissel graag van auto en dan is een eigen garage wel fantastisch”, vertelt Geubels in het Nieuwsblad. “Voorlopig blijft mijn rol beperkt tot stille partner; ik struin mee het internet af op zoek naar interessante koopjes. Het is niet dat ik in een showroom sta en de mensen verwelkom met “Goeiendag, ik ben Philippe Geubels, kan ik u met een bepaald model helpen?”

Momenteel is er geen toonzaal, maar hij houdt die optie wel open. “Ik heb toevallig bij ons in de buurt een pand gezien met een showroom. We zien wel. Ik doe dit als hobby, maar je kent mij: zelfs in een hobby blijf ik ambitieus. Ik wil dat goed doen.”