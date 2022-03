Philippe Geubels wordt derde cupido in ‘Hotel Romantiek’

Celebrities Amanda Bynes kreeg van Hollywood­re­gis­seur te horen dat ze op “een monster” leek

Amanda Bynes (35) heeft op Instagram laten weten dat een regisseur uit Hollywood haar ooit verteld heeft dat ze in bepaald licht op “een monster lijkt”. De Amerikaanse actrice is de laatste tijd inderdaad weer iets actiever op sociale media. Eerder deze maand bedankte Bynes haar volgers voor alle steun die ze gekregen had nadat ze een petitie ingediend had met de vraag om haar curatele op te heffen.

