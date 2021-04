Philippe Geubels werkt als vrijwilliger in vaccinatiecentrum: "Ik ben gestopt met plannen maken, in mijn sector valt toch niets te doen"

De sobere verjaardag is al de tweede op rij voor Philippe Geubels. "Mijn vrouw had een picknick in het park georganiseerd, waarbij wat volk passeerde", zegt hij. "Maar omdat alles coronaproof moest blijven, werd het niet bepaald een wild feestje. Jammer, want zonder corona was het wel anders geweest. Ik feest graag en nodig dan liefst veel volk uit. Zo heb ik mijn 30ste en 35ste verjaardag zwaar gevierd. Zo zwaar dat ik me er zelfs niks meer van herinner. (lacht)"