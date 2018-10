Philippe Geubels werkt aan humoristische panelquiz over gezondheid DBJ

08 oktober 2018

14u03

Philippe Geubels (37) gaat een quiz over gezondheid presenteren. 'Is er een dokter in de zaal?', zal die gaan heten en de komiek is volop bezig met de uitwerking ervan. Het programma wordt in het voorjaar van 2019 verwacht.

Philippe Geubels kennen we allemaal als een volbloed comedian. Maar weinigen weten dat hij ook een wandelende medische encyclopedie is. Sommige mensen kennen alle afleveringen van 'FC De Kampioenen' van buiten, Philippe kent volledige bijsluiters van geneesmiddelen uit zijn hoofd. Met dat verborgen talent kunnen we volgend jaar kennismaken in 'Is er een dokter in de zaal?', een humoristische panelquiz over het belangrijkste onderwerp ter wereld: onze gezondheid. Met Philippe Geubels als host.

In de nieuwe quiz gaat hij samen met vier bekende panelleden in diverse rondes op zoek naar antwoorden op allerlei gezondheidsvragen, serieuze en luchtige. Philippe en zijn gasten zullen zich buigen over alles wat met gezondheid te maken heeft, van nieuwe medicijnen tot vergeten groenten. De panelleden proberen de vragen correct te beantwoorden al is een gezonde dosis humor nooit ver weg. En als niemand het nog zeker weet, dan kunnen ze altijd die ultieme vraag stellen: is er een dokter in de zaal? En ja, dat blijkt ook het geval te zijn.