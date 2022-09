Philippe Geubels stapt na vier jaar nog eens op het podium: "Voor het eerst durf ik ook serieus te zijn”

Hij is de koning van de zondagavond op Eén, naast ‘Taboe’ dit voorjaar, haalt hij ook nu weer een klein miljoen kijkers voor ‘Hotel romantiek’. Maar nu het om zijn nieuwe zaalshow gaat, pakt Philippe Geubels het bescheiden aan. In zijn tourschema staan middelgrote zalen zoals de Capitole in Gent of de Stadsschouwburg Antwerpen. Zalen met zo’n 1.000 zitjes. “Ik heb het er al vaak met Alex Agnew over gehad”, zegt Geubels vanuit een klapstoel in de Stadsschouwburg. “‘Wanneer ga jij nu eens een Sportpaleis doen?’, vraagt hij dan. Maar ik zie mezelf daar niet staan, dat past niet bij mij. In het Sportpaleis geef je als comedian een soort rockconcert, met veel grappen snel na elkaar. Ik speel kleiner, intiemer.” Agnew verkocht twaalf Sportpaleizen uit, maar annuleerde dit jaar zijn show op Werchter wegens een tegenvallende ticketverkoop. “Het is niet dat ik de grootste zalen niet aandurf — in Nederland stond ik al in vergelijkbare zalen als de Ziggo Dome of Heineken Music Hall (nu Afas Live, red.). Deze show leent zich er gewoon niet voor. Ik heb er zelfs niet over nagedacht.”