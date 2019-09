Philippe Geubels scoort met sitcom ‘Geub’: "En toch verlang ik weer naar een zaalshow" DBJ

10 september 2019

00u00 0 Showbizz Met bijna 800.000 kijkers kan Philippe Geubels (38) een geslaagd rapport voorleggen na de eerste aflevering van zijn sitcom 'Geub'. Fictie maken was een experiment voor de komiek, maar in de nabije toekomst richt hij zijn pijlen toch weer op voorgaande successen. "Acteren of een quiz presenteren is leuk, maar toch verlang ik weer naar een zaalshow."

Philippe Geubels zit grinnikend naar zijn telefoon te kijken wanneer we hem ontmoeten. "Kijk", zegt hij terwijl hij ons zijn toestel aanreikt. "Ik heb net de Canadese versie van 'Taboe' doorgestuurd gekregen. Echt hilarisch! Het zijn zelfs dezelfde moppen als bij ons." In het humaninterestprogramma uit 2018 toonde de komiek voor de eerste keer dat hij meer kon dan alleen maar moppen tappen. 'Taboe' werd een succes en onder meer Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk kochten het format.

Dit voorjaar toonde Geubels zich dan weer als quizmaster in 'Is er een dokter in de zaal?' en vorige week waren we getuige van zijn acteerdebuut in 'Geub'. "Ik ben een enorme fictiefan", vertelt Geubels. "De reeks was mijn idee, maar ik ben heel erg geschrokken van wat erbij komt kijken. Als comedian ben ik gewend om nog tot het laatste moment te kunnen schaven aan mijn werk, maar dat is in zo'n productie helemaal niet aan de orde. Als je bijvoorbeeld beslist om een bepaalde scène in de keuken op te nemen in plaats van in de living, dan duurt het uren om die situatie te veranderen. De volgorde waarin de scènes worden opgenomen ligt namelijk vast. Fictie maken is een kunst", zegt de komiek.

Deuk in zelfvertrouwen

In 'Geub' speelt de komiek een knullige versie van zichzelf. Wanneer zijn vrouw ervandoor gaat met een 67-jarige Nederlander, belandt het alter ego van Geubels in een depressie.

Liefst 800.000 kijkers wilden de eerste aflevering vorige week niet missen. "Maar die kijkcijfers maken me eerlijk gezegd niet zo veel uit", zegt Geubels. "Mijn voornaamste doel is om mensen te laten lachen."

Zelf keek Geubels niet meer naar de achtdelige reeks, die dit voorjaar al op Telenet verscheen. Zijn vrouw deed dat wel. "Maar de manier waarop ze kijkt, is niet echt goed voor mijn zelfvertrouwen", lacht Geubels. "Ik kwam een keer de kamer binnen terwijl ze zat te kijken, maar ze verroerde geen spier. Er kon geen lachje af. 'Vind je het niet grappig?', vroeg ik. 'Jawel, hoor. Het is echt supergrappig.' (lacht) Maar zij meent dat dan echt, hé."

Contact met publiek

Geubels liet weleens ontvallen dat hij eigenlijk zanger had willen worden. Vorige week nog betrad hij in de Eén-talkshow 'Vandaag' samen met Willy Sommers het podium, voor een versie van 'Als een leeuw in een kooi'. "Zingen, acteren, een quiz presenteren of interviewen... Het is allemaal leuk", zegt Geubels. "Maar eerlijk gezegd verlang ik toch weer naar een zaalshow. Ik mis het directe contact met het publiek." Al zal dat niet voor meteen zijn. "Op dit moment focus ik me op een Nederlands televisieprogramma met veel stand-up voor RTL 4. In het voorjaar zijn er dan de opnames voor het tweede seizoen van 'Taboe', maar daarna heb ik vrij genomen ter voorbereiding van een nieuwe zaalshow. Ik ben op dit moment al volop bezig met het sprokkelen van ideeën."

Acteren zit er dus voorlopig niet meer in voor Geubels. "Ik zou wel graag eens een smeerlap spelen of iemand die emotioneel helemaal gebroken is. Dat lijkt me de max", zegt hij. "Maar als ik eerlijk ben, denk ik dat ik altijd iets zou moeten spelen dat dicht bij mezelf ligt."

Of Erik Van Looy, figurant in 'Geub', hem ook mag bellen voor zijn volgende thriller? "Neen, dan heb ik liever dat er een goede regisseur belt", lacht Geubels.

'Geub', vandaag om 21.25 u op Eén.