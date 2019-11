Philippe Geubels over vete met Xander De Rycke: “Lastig als er iemand altijd aan het zagen is” SDE

09 november 2019

17u23

Bron: Welcome to the AA 1 Showbizz Philippe Geubels (38) was deze week te gast in ‘Welcome to the AA’, de podcast van Alex Agnew (46). De twee comedians praatten er onder meer over collegialiteit én over Philippe’s vete met Xander De Rycke.

Philippe Geubels vertelt in ‘Welcome to the AA’ dat zijn entree in de Vlaamse comedyscene eigenlijk redelijk vlekkeloos verlopen is. “Toen ik begon, werd ik eigenlijk meteen omarmd door jullie", klinkt het. “Dat klinkt nu heel wollig, maar bij wijze van spreken, hé. Jij, Nigel (Williams), Wouter (Deprez), Wim (Helsen) ... Jullie waren niet vijandig. In tegendeel: ik kreeg tips, ik werd geholpen. Nu nog.” Toch ondervond hij tegenstand, geeft hij toe. “Ik denk dat ik meer tegenwind kreeg van de mensen van mijn eigen generatie die toen begonnen. Ik voelde daar meer vijandigheid. Je voelde: iedereen vond plezant wat ik deed, tot het succesvol werd. Toen was het plots commerciële brol.”

Daarop besluit Alex de olifant in de kamer maar te benoemen: “Dat was in de periode van de Comedy Casino Cup. Jij bent toen in de finale geraakt, en Xander (De Rycke) heeft die toen gewonnen. Hij heeft er ook nooit een geheim van gemaakt dat hij er een probleem mee had dat jouw carrière serieus vertrok, en die van hem niet. Vond je dat toen moeilijk?” “Goh, het is lastig als er altijd iemand aan het zagen is, natuurlijk. Maar moeilijk, nee. Ik heb me er altijd weinig van aangetrokken", bekent Philippe. “Als dat nu een goede vriend was geweest die ik was kwijtgeraakt, dan was het anders. Maar Xander, die ken ik eigenlijk niet." Al heeft het wel gevolgen gehad: “Het effect is dat ik nu denk: wat een vervelende mens’. Ik heb er dan ook alleen maar negativiteit van gekregen.”

Xander De Rycke heeft ondertussen op Twitter ook op de uitzending gereageerd. “Ik krijg veel berichten over mijn vernoeming in de laatste ‘WTTA’”, schrijft hij. “Omdat daar wat duiding ontbreekt, zal ik het er wel even over hebben de volgende keer dat ik er te gast ben. Needless to say zijn de dingen minder dramatisch dan dat sommige mensen denken.”

