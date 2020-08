Philippe Geubels openhartig: “Een open relatie is geen taboe” SDE

15 augustus 2020

08u35

Bron: NB 1 Showbizz Onder welke voorwaarden zou je een open relatie kunnen hebben? Dat is de vraag die Philippe Geubels (39) dit weekend voorgeschoteld kreeg in Het Nieuwsblad. En de komiek antwoordde eerlijk.

“Als ik dat zou doen, zou het compleet eerlijk moeten zijn", zegt Philippe Geubels in Het Nieuwsblad. “Ik ben nogal gevoelig. Ik zou het anders snel opmerken en me zorgen maken als er iets niet helemaal klopt. Onder die voorwaarde wel? Ik weet het niet. Ik vind het alleszins geen taboe.” Hij vervolgt: “Monogamie is iets raars. Seks is zo belangrijk in een mensenleven. Bijna iedereen vindt dat super plezant. En het is de max om iemand nieuw te ontdekken en die spanning te ervaren. Maar toch zeg je tegen elkaar: dat mag niet. En waarom niet? Omdat ik je graag zie. Dat klopt toch langs geen kanten? Maar je moet er natuurlijk met twee hetzelfde over denken.”

De komiek is al twintig jaar samen met z'n vrouw Leen. Het koppel praat open over eventuele seksuele fantasieën, klinkt het verder. “Als je een goed huwelijk wil, dat spannend en leuk blijft, is het de enige manier. Mijn vrouw en ik zijn twintig jaar samen. Wij zeggen alles tegen elkaar. Ik zeg het ook als ik een vrouw leer kennen op wie ik misschien een beetje verliefd ben. Als je bij elkaar wil blijven, is er geen andere optie dan complete openheid.”

Lees ook:

Panelshow met Philippe Geubels op weg naar miljoen kijkers: “Succes is plezant, maar ik ben er niet mee bezig”



Philippe Geubels over nieuw seizoen ‘Taboe’: “We hadden nu normaal al 5 weken gedraaid”