Philippe Geubels onderging oogoperatie en heeft geen bril meer nodig: “Ik wilde het al lang”

tvEen kaal hoofd en bril. Die twee uiterlijke kenmerken typeren Philippe Geubels (40) al zijn hele carrière. Maar eigenlijk heeft de komiek zijn kenmerkende bril niet meer nodig. Geubels onderging een oogoperatie waardoor hij geen bril meer hoeft te dragen. “Dat iedereen me kent met bril, hield me lang tegen”, vertelt hij in de podcast van Alex Agnew.

De operatie is geen laseroperatie, zoals bijvoorbeeld Yves Leterme die ooit onderging, maar Geubels kreeg lensimplantaten. Daarbij wordt een kunstmatige lens, met de juiste correctie, voor je natuurlijk ooglens geplaatst. Een kleine operatie die per oog zo’n zes minuten duurt.

“Ik wilde het al lang”, vertelt Geubels aan tafel bij Alex Agnew en zijn co-host Andries Beckers. “Om te beginnen zag ik echt niet goed zonder bril. Ik had een afwijking van -6 en -7. Bovendien is een bril ook niet handig als je gaat zwemmen, bij het dragen van een mondmasker of als je in de winter van buiten naar binnen gaat omdat een bril dan aandampt.” En dan is er nog de seks, aldus Geubels. “Je moet altijd kiezen: poep ik met bril of zie ik ze niet. Ik ben twintig jaar getrouwd, dus ik doe het zonder bril (hilariteit).”

Kleur geven

Dat Geubels tot zijn veertigste wachtte om een ingreep te ondergaan heeft zijn redenen. “Je hebt het publieke aspect”, zegt hij. “Iedereen kent me met bril. Bovendien is mijn bril het enige dat mijn hoofd kleur gaf.” Toch is de komiek blij met zijn beslissing. Optimaal kunnen zien is een openbaring. “Meteen na de operatie pikten mijn ogen nog een beetje, maar ‘s avonds kon ik al gewoon naar televisie kijken zonder bril. De volgende morgen opstaan en zo goed kunnen zien is gewoon zalig.”

Geubels is momenteel, met bril, te zien in het tweede seizoen van ‘Taboe’. Het hele gesprek van Geubels in ‘Welcome To The AA’, bekijk je hier.