Philippe Geubels: "Ik krijg eigenlijk altijd slechte recensies” TDS

26 januari 2019

09u28

Bron: ANP 0 Showbizz Philippe Geubels (37) maakt zich niet druk om slechte recensies. De komiek krijgt ze “eigenlijk altijd”, zegt hij tegen onze Nederlandse collega’s van het AD. “Tja, wat moet ik erover zeggen? Ik snap niet dat je in een zaal kunt zitten waar iedereen anderhalf uur alleen maar aan het lachen is, naar buiten loopt en denkt: dit was helemaal niets.”

Philippe vindt het “spijtig” dat recensenten, zeker in Nederland, “zo’n duidelijke eigen visie hebben op wat comedy hoort te zijn”. “Het moet blijkbaar geëngageerd zijn en anders niet”, vervolgt de cabaretier. “Voor mij is dat hetzelfde als beweren dat alle muziek jazz móét zijn. Da’s toch belachelijk?’'

Geubels presenteert vanaf donderdag voor de Nederlandse zender RTL het programma ‘Is er een dokter in de zaal?’, een welkome afwisseling tussen zijn theaterprogramma’s, vindt Philippe. Televisie en theater gaat hij in ieder geval nooit meer door elkaar doen, zeker niet na zijn tweede voorstelling ‘Hoe moet het nu verder?’. “In de tijd dat ik eigenlijk had moeten schrijven, was ik met televisie bezig. Ik ben nog altijd ongelukkig met die voorstelling.”

Een televisiecarrière vindt Philippe ook geen must. “Voor mijn gevoel kan het nog steeds morgen gedaan zijn met mijn loopbaan. Jammer, maar geen ramp, hoor. Qua televisie bedoel ik. Het liveoptreden zou ik echt missen. Nu ik erover nadenk, doe ik dat toch het liefst.”