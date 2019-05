Philippe Geubels: "Ik heb serieus overwogen om in Nederland te gaan wonen” TDS

26 mei 2019

10u17

Bron: ANP 1 Showbizz Philippe Geubels (38) zou het zien zitten om in Nederland te wonen. “Ik heb dat ook serieus overwogen”, zegt de komiek, die geregeld te zien is in Nederlandse programma’s en theaters, tegen BuzzE.

Waar Philippe dan zou wonen, weet hij al. “Ik kom echt heel graag in Amsterdam.” Van een verhuizing zal het echter toch niet snel komen. “Ik vrees dat ik dan de rest van mijn gezin moet teleurstellen als ik dat doe.”

Hoewel de Belg graag en vaak in Nederland komt, ziet hij toch een verschil in cultuur en humor. “Vlamingen zijn vaak wat droger in hun humor dan Nederlanders.” Wel kan hij lachen om de Nederlandse humor.