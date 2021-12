Philippe Geubels had vroeger een wilde haardos: “Mijn haar viel na vijf potten gel nog steeds niet goed”

Celebrities Ben Affleck mikpunt van woede na interview over drankver­sla­ving: “Voelde me gevangen in huwelijk met Jennifer Garner”

Het interview dat Ben Affleck (49) heeft gegeven tijdens het radioprogramma ‘The Howard Stern Show’ is niet bepaald goed gevallen bij fans. Affleck zei in het gesprek dat hij tijdens zijn huwelijk met actrice Jennifer Garner (49) startte met drinken omdat hij zich gevangen voelde. “Ik dronk een fles whisky tot ik in slaap viel.” Dit zorgde voor woedende reacties op sociale media.

