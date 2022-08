Philippe Geubels en Jeroom presenteren samen nieuw Nederlands comedyprogramma (maar er mag niet gelachen worden)

Film “Cast en crew wisten niet dat ‘Batgirl’ afgevoerd zou worden”

Na maanden werk en een opgelopen rekening van bijna 90 miljoen euro was het woensdag plots over & out voor superheldenfilm ‘Batgirl’. Filmstudio Warner Bros maakte bekend de film in de diepvries te steken. Een beslissing waar de acteurs en regisseurs niét van op de hoogte waren gebracht, schrijft ‘The New York Post’.

4 augustus