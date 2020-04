Philippe Geubels danst op de wc in eerste single BDB

08 april 2020

Voor het Eén-programma ‘Iedereen beroemd’ heeft Philippe Geubels een eerste single opgenomen. Met het lied ‘Ik dans op de wc’ - een schlager met een technobeat - wil hij de Vlamingen een hart onder de riem steken tijdens de coronacrisis. De comedian maakte de song met Michael Schack, bekend als drummer bij Milk Inc. en Netsky. In de bijhorende clip die Geubels in zijn kot maakte, passeren Jens Dendocnker, Erik Van Looy en Thomas Smith, de revue.