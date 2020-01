Philip Cracco wenst een laatste ‘Schoon Feest’ Stijn Van Hove

08 januari 2020

01u00 0 Showbizz Flamboyant zakenman Philip Cracco wordt niet begraven in intieme kring. Het populaire personage uit ‘The Sky Is The Limit’ liet voor zijn dood optekenen dat hij een openbare plechtigheid wenste, gevolgd door een exquis feest voor vrienden, familie en naasten.

“Philip wordt zaterdag begraven in Knokke tijdens een open begrafenis waar iedereen welkom is,” aldus zijn goede vriend en zakenpartner Lieven Bonamie. “De plechtigheid vindt plaats van 14 tot 15.30 in de Heilig Hart-kerk van Knokke. Daarna gaan we met familie, vrienden, werknemers en kennissen een groot feest geven. Dat was Philip’s uitdrukkelijke laatste wens. “Een laatste schoon feest”, klonk het exact in zijn woorden.”

“Dat samenzijn zal in dezelfde stijl verlopen als de wijze waarop Philip heeft geleefd”, vervolgt Bonamie. “Een ode aan de warme momenten met zijn naasten. En een herinnering aan de momenten die hij heeft beleefd en gekoesterd. Dus ja, daar zullen dikke sigaren gerookt worden. En ja, daar zal héél goede whisky gedronken worden terwijl alle vrienden anekdotes oprakelen. Het zal dus ongetwijfeld een heel lange avond worden want Philip is echt niet in één, tien of zelfs 100 anekdotes te vatten.”