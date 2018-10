Philip Cracco gaat toch trouwen met zijn Aïsha: “Ze heeft haar kinderwens voor me opgegeven” Hans Verbeke MVO

26 oktober 2018

08u33

Bron: Krant van West-Vlaanderen 1 Showbizz Philip Cracco uit ‘The Sky Is The Limit’ gaat dan toch trouwen met zijn Aïsha. “Ja, we zijn opnieuw samen en nu zal het voor goed zijn”, vertelt hij in de Krant van West-Vlaanderen.

“We zien elkaar echt graag”, meent hij. “Aïsha heeft er uiteindelijk haar kinderwens voor opgegeven.”

Tot slot kondigt hij aan dat de twee binnenkort gaan trouwen. “Voor Aïsha, en voor veel vrouwen blijkbaar, is dat zeer belangrijk. Ze wil niet langer ‘de vriendin van’ zijn maar wel ‘de echtgenote van’. Voor mij maakt dit geen groot verschil want ik zie haar toch even graag. Of ze nu mijn vriendin, partner of vrouw is, dat maakt voor mij niet zo veel uit.”