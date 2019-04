Phaedra Hoste onderging hartoperatie: “Nu maar hopen dat het probleem opgelost is” Jean D'hont

09 april 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 2 Showbizz Met een foto van op haar ziekbed, wachtend in het operatiekwartier, verraste ze al haar volgers op social media. Intussen herstelt Phaedra Hoste (47) voorspoedig na haar hartoperatie door de befaamde hartchirurg Pedro Brugada.

“Ik zie eruit als een wrak, en ik voel me een wrak. Ik zal zo blij zijn als dit voorbij is, gelukkig ben ik in goede handen bij Pedro Brugada”, schreef Phaedra vorige donderdag van op haar ziekenhuisbed in het Universitair Ziekenhuis van Brussel. Daar zou zij om 14 uur geopereerd worden door de bekende topdokter.

Schrikken

Helemaal alleen stond Phaedra er niet voor: tijdens de ingreep kreeg ze hónderden steunberichten van ­bekend en onbekend Vlaanderen. “Laat het niet aan je hartje komen”, schreef Joyce De Troch al dan niet bewust dubbelzinnig. “Snel weer beter, baby”, stuurde Isabelle A en “Je bent in goede handen, meid. Het komt goed!” liet Rani De Coninck weten.

“Back in business, in mijn hoofd tenminste”, postte een opgeluchte Phaedra vijf uur later. “Mijn lichaam zal wel volgen. De operatie moest gebeuren, maar door de ­uiterst professionele aanpak voelde ik me op mijn gemak in de operatiekamer. Nu maar hopen dat het probleem is opgelost.”

Duidelijk geëmotioneerd door de massale steun postte Phaedra de volgende ochtend een videoboodschap: “Ik zie er niet uit, maar ik voel me goed”, zei ze. “Vanuit mijn hart, letterlijk en figuurlijk, wil ik iedereen bedanken voor de lieve ­berichtjes en steun. Ik weet dat het voor iedereen schrikken was, maar alles is prima verlopen en ik voel me goed. Ik hang nog aan de monitor, maar ook dat komt allemaal wel in orde. Volgens de ­dokters ben ik springlevend.”

Al naar huis

Mooie woorden van Phaedra, die amper een oog had dichtgedaan door klop- en boorwerken in het ziekenhuis, dat wordt gerenoveerd. De avond erna mocht ze alweer naar huis om daar in alle rust terug op haar ­positieven te komen.