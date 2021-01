Phaedra Hoste neemt haar volgers in de maling met foto van ‘hond’: “Dat is een wolf!”

“Deze hond langs de bosrand gevonden, geen halsband om natuurlijk”, schrijft ze op Facebook. “Ik heb hem met moeite in de auto gekregen, reageerde wel erg geïrriteerd. Laten we hopen dat we snel de eigenaar vinden! Hij heeft echter geen chip. Wie o wie is de eigenaar van deze hond? Delen graag.😉”

Grapje

Geen zorgen, ondanks de verwarring heeft Phaedra niet écht een wolf in haar auto geladen. Het gaat om een grapje dat al even de ronde doet op het internet, en het dier in kwestie is een coyote. De foto werd genomen door Eli Boroditsky, een man die eind 2019 een coyote aanreed in Canada. Hij nam het dier mee in zijn auto omdat hij het wel degelijk aanzag voor een hond, en reed ermee naar de dierenarts. “Ik dacht dat het een Duitse Scheper was of een Husky”, aldus Eli. “Ik dacht niet dat het om een wild dier ging. Ik schrok er achteraf gezien van hoe tam het was, want ik kon het zomaar aaien. Ik ging eerst even langs mijn werk, en mijn collega’s moesten erg lachen toen ze zagen wat ik op de achterbank had liggen. De dierenarts bevestigde dat het wel degelijk om een coyote ging.”