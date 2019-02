Phaedra Hoste heeft een nieuwe vriend MV

06 februari 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Phaedra Hoste (47) beleeft eindelijk weer een romance. Uit enkele foto’s die ze op Instagram heeft gepost en reacties daarop leidt TV Familie af dat Phaedra een recente reis naar Miami met haar ‘ventje’ heeft gemaakt. Jan is naar verluidt een zakenman uit Knokke. Phaedra zou inmiddels haar intrek genomen hebben in Jans riante woonst in Knokke, mét haar hondjes.

Champagne

Niet lang na nieuwjaar is Phaedra in gezelschap dus richting de Verenigde Staten gereisd. “Off we go”, schreef ze bij een beeld waarop ze in een vliegtuig zit met twee glazen champagne. Business class, inderdaad. En later stuurt ze een leuke selfie de wereld in: Phaedra in bed. En het weer in Miami is blijkbaar niet om over naar huis te schrijven. Want bij de foto schrijft Phaedra: “Regenachtige dagen zijn perfect om te knuffelen en te relaxen.”

Daags nadien opnieuw een bericht op Instagram. Een foto vanop een luxe autobeurs vlakbij het sterrenhotel The Breakers Palm Beach. Het zijn allemaal knappe oldtimers die daar te koop worden aangeboden. Een vriendin van Phaedra reageert: “Jan zal wel de juiste keuze maken.” Waarop Phaedra antwoordt: “Mijn ventje heeft inderdaad gekozen!”

