Phaedra Hoste: “Heb ik #MeToo-verhalen? Tientallen, maar ik zou mezelf een zwak ding vinden om nu nog met de vinger te wijzen” Redactie

15 april 2019

06u01

Bron: De Morgen 4 Showbizz Phaedra Hoste heeft zo haar twijfels bij de #MeToo-beweging. Dat laat ze weten in een interview met De Morgen. De voormalige presentatrice laat weten dat ze zelf ook heel wat gelijkaardige verhalen heeft, maar dat ze het niet zinnig vindt om die nu nog te vertellen.

“Heb ik #MeToo-verhalen? Tientallen, en nog veel extremer dan de verhalen die we te horen krijgen”, vertelt Phaedra in De Morgen. “Maar vind ik het nodig om nu al die mannen met de vinger te wijzen? Jaren na datum? Nee, ik zou mezelf een zwak ding vinden. Als vrouw moet je sterk staan. We zijn geëvolueerd, we zijn geëmancipeerd, we willen op dezelfde hoogte staan als mannen, dan moeten we ook kunnen reageren als zij. Als ze mij willen domineren, zeg ik: ‘Kom maar af, we zullen eens zien!’”

“En dan al die excuses”, gaat ze verder. “’Ze konden niet anders, want ze zaten in een onderdanige positie’. Er zijn vast en zeker uitzonderingen, maar je gaat toch niet jarenlang voor een baas werken die je seksueel intimideert? Waar is je zelfrespect dan? Of je pakt het onmiddellijk aan of je eindigt in mijn ogen in een soort van luxeprostitutie. Toen ik als model met zo iemand te maken kreeg, pakte ik mijn koffers en stapte ik naar mijn agency. Ik trok mijn mond open en sprak voor alle meisjes die bepoteld en betast waren. Het agentschap haalde iedereen terug en hup, het was gedaan!”

Slachtofferrol

Hoste vindt dat vrouwen sterk moeten staan. “Je laat je toch niet aanraken om je job te kunnen behouden? En om het twintig jaar later dan eens naar boven te brengen? Dat doe je niet, ook niet naar de personen in kwestie toe. Die mensen staan intussen verder, hebben misschien ingezien dat ze dommigheden hebben gedaan. En als ze nooit zijn terechtgewezen, kunnen ze er ook niets uit geleerd hebben. Maar er zijn er natuurlijk ook die het nooit zullen inzien en aangepakt moeten worden, begrijp me niet verkeerd. Laten we gewoon sterke vrouwen zijn. We willen toch niet in een slachtofferrol zitten? We willen toch niet weer alleen de was en de plas doen en in de keuken in de potten staan roeren? Nee, toch? Laat het gewoon niet gebeuren! Punt. In plaats van in groep te staan klagen. (met seutenstem) ‘Hij heeft mij een pikante sms gestuurd.’ Waar gaat dat naartoe? Antwoord die mannen toch meteen, lach ze uit, draai de rollen om! Dan worden ze bang en denken ze: ‘Amai, da’s een franke muil’. (lacht)”

Lees het volledige interview met Phaedra Hoste in De Morgen.