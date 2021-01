Phaedra Hoste ging van fotomodel naar interieurspecialist: “Fijn om mezelf niet meer op de voorgrond te zetten”

Royalty Koningin van Tonga na een jaar afwezig­heid (door corona) weer thuis

15 januari Koningin Nanasipau'u (66) is donderdagmiddag (lokale tijd) na een afwezigheid van bijna een jaar teruggekeerd in Tonga. Ze arriveerde even na 13.00 uur met een speciale repatriëringsvlucht vanuit Auckland op het internationale vliegveld Fua'amotu. De koningin was in gezelschap van haar jongste zoon prins Ata (32).