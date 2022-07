Phaedra Hoste deed het na vijf jaar. Wanneer maak je een relatie best officieel op sociale media?

“Jij en ik.” Er stond nog een hartje bij en meer heeft zelfs de slechte verstaander niet nodig: Phaedra Hoste trad zopas met haar Knokse liefde in het openbaar. Wat intimi al jaren wisten, weet nu iedereen. “Een behoefte die zo oud is als de mens”, weet etiquettespecialist Kevin Strubbe. “Liefde vraagt om mijlpalen, om officialisatie. Ooit moest eerst bij de familie om toestemming worden gevraagd, daarna deden objecten hun intrede: pas met een ring of geschenk was het ‘ernst’. Nu heeft vooral Instagram die rol overgenomen.” Daarbij zitten heel wat koppels met de vraag: wannéér? “Je ziet dat er goed wordt nagedacht. De foto heeft doorgaans een bepaalde sfeer, het is niet zomaar een beeld aan het ontbijt. Er staat een idyllisch onderschrift of een emoji. Altijd volgt een stroom aan felicitaties: er is weinig waar op sociale media zo mee te scoren valt als met een nieuwe relatie.”