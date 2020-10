Petra Lerutte, de voormalige zangeres van Sha-Na, is uitvaartplanner: “Dit is een heel dankbare job”

“Na Sha-Na heb ik verschillende jobs gedaan maar bij een begrafenisondernemer viel de puzzel in elkaar. Dat was een job die volledig bij me past”, vertelt ze in het weekblad PRIMO. “Ik wilde altijd al een job doen die heel dankbaar was: menselijk en emotioneel. Maar ik wist helemaal niet waar ik hiervoor terechtkon. Plots kwam heel toevallig de uitvaartsector op mijn pad. Ik heb enkele jaren bij een begrafenisondernemer gewerkt maar een klein jaar geleden ben ik als zelfstandig uitvaartplanner aan de slag gegaan. In het begin was het wennen hoor, maar als de familie van de overledene je na een dienst komt bedanken, dan besef je hoe belangrijk dit werk is.”