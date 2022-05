Petitie om Amber Heard uit ‘Aquaman 2' te knippen haalt meer dan 3 miljoen handtekeningen

De petitie werd al in 2020 gelanceerd, toen Depp in proces lag met ‘The Sun’, omdat die krant hem een ‘vrouwenmepper' had genoemd. Maar nu de ‘Pirates of the Caribbean’-acteur een proces heeft aangespannen tegen zijn ex-vrouw Amber Heard, wegens smaad, komt de petitie weer onder de aandacht. Ondertussen hebben al meer dan drie miljoen mensen de petitie ondertekent. Allemaal willen ze dat Heard geknipt wordt uit de tweede ‘Aquaman’-film, die in 2023 in de zalen te zien moet zijn.

“Heard is ontmaskerd als dader van huiselijk geweld”, klinkt het bij de maker van de petitie. “Ze heeft systematisch een kruistocht gevoerd om de Hollywood-carrière van Depp te ruïneren en heeft verschillende keren verteld over nep-incidenten waarbij zíj Johnny Depp had aangevallen, maar loog en hem afschilderde als de misbruiker.”

Vorig jaar liet Peter Safran, een van de producenten van ‘Aquaman’, al weten dat het team niet van plan was om Amber Heard te vervangen. “Ik denk niet dat we ooit zouden reageren op druk van de fans. Uiteindelijk moet je gewoon doen wat het beste is voor de film”, klonk het toen. Bij Johnny Depp lagen de kaarten wel anders. De acteur werd niet alleen ontslagen als kapitein Jack Sparrow in de ‘Pirates of the Caribbean’-filmreeks, maar werd ook vervangen door Mads Mikkelsen in de ‘Fantastic Beasts’-franchise.

