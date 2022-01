Petitie gelanceerd om Travis Scott wél op Coachella te krijgen

Celebrities Angèle samen met Margot Robbie en Vanessa Paradis gespot tijdens Paris Fashion Week

De Belgische Angèle (26) is gespot in het gezelschap van enkele grote namen. De Brusselse zangeres werd samen met de Australische actrice Margot Robbie (31) en de Franse zangeres Vanessa Paradis (49) gefotografeerd. Het drietal was te gast tijdens de modeshow van Chanel tijdens Paris Fashion Week.

