Peter Van Den Begin wint Magritte du Cinéma voor beste acteur

04 februari 2018

10u27

Bron: BuzzE RHA 1 Showbizz Peter Van Den Begin is zaterdagavond bekroond tot beste acteur op Les Magrittes du Cinéma 2018, de filmprijzen van Franstalig België. De 53-jarige Van den Begin mocht het beeldje in ontvangst nemen voor zijn rol als koning Nicolas III in 'King of the Belgians'.

In de categorie beste acteur nam Van Den Begin het op tegen klepper Matthias Schoenaerts, die genomineerd was voor zijn hoofdrol in 'Le fidèle' van Michaël R. Roskam. Ook Jérémie Renier ('Amant double') en François Damiens ('Otez-moi d'un doute') maakten kans op een beeldje.

De 36-jarige Emilie Dequenne mocht zaterdag al voor de derde keer in haar carrière de Magritte du Cinéma voor beste actrice in ontvangst nemen voor haar rol in 'Chez nous'. Ze won eerder al voor haar acteerprestaties in 'À perdre la raison' in 2013 en 'Pas son genre' in 2015. Dit jaar ging ze de concurrentie aan met Cécile de France ('Otez-moi d'un doute'), Lucie Debay ('King of the Belgians') en de Canadees-Australische Fiona Gordon ('Paris pieds nus').

Voor de beste film waren er vijf genomineerden: "Chez nous" (Lucas Belvaux), de deels Vlaamse prent 'Dode hoek' (Nabil Ben Yadir), 'Noces' (Stephan Streker), 'Paris pieds nus' (Dominique Abel en Fiona Gordon) en 'InSyriated' (Philippe Van Leeuw). Het was uiteindelijk die laatste prent die met de eer ging strijken.

In de categorie beste Vlaamse film kwam 'Home' van Fien Troch als winnaar uit de bus. 'Cargo' (Gilles Coulier), 'King of the Belgians' (Peter Brosens en Jessica Woodworth) en 'Le fidèle' (Michaël R. Roskam) vielen naast de prijs.

Dat Peter Van Den Begin in Franstalig België bekroond wordt tot beste acteur is geen uitzondering. Vlamingen gaan wel vaker met belangrijke prijzen aan de haal bij de ceremonie van Les Magrittes du Cinéma. Zo werden in 2016 Wim Willaert en Veerle Baetens bekroond als respectievelijk beste acteur en beste actrice. De toenmalige minister van Cultuur van de Franse Gemeenschap, Joëlle Milquet, zei daar toen "onthutst" over te zijn.