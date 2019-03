Peter Van den Begin samen met dochter Charlie (13) in animatiefilm: "Toen ik haar bezig zag: ik was zó trots" JOBG & AVA

21 maart 2019

00u00 0 Showbizz Voor het eerst in zijn leven lag een rol voor Peter Van Den Begin (54) in handen van zijn dochter, Charlie (13). Want als haar stemmetje voor de animatiefilm 'Wonder Park' niet goed was, mocht papa óók niet meedoen. "Zover is het dus al gekomen", lacht Peter. "Gelukkig vonden ze mij goed, want wát een avontuur was dat. Ik heb de acteermicrobe beet", aldus Charlie.

Ze is opgegroeid met twee acteurs thuis - haar mama is Tine Reymer- maar nu zet Charlie zelf haar eerste stappen in het showbizzwereldje. En dat bevalt haar. "Ik wilde zoiets al langer eens doen. Maar ik dacht dat ik actief op zoek moest gaan. Tot papa met de vraag thuiskwam om auditie te doen voor 'Wonder Park'", vertelt ze. In de animatiefilm spreekt Charlie de stem van het hoofdpersonage June in, een vrolijk meisje dat het vervallen pretpark Wonderland nieuw leven wil inblazen. Voor raad en daad mag June op haar mama en papa rekenen, en laat die laatste ook net de rol van Peter zijn. "Mijn eerste film, meteen een hoofdrol én dan nog met mijn echte papa als vader. Dat had ik totaal niet verwacht", glundert Charlie.

