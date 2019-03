Peter Van den Begin over #MeToo: “Soms denk ik dat we erg ver afgedwaald zijn van het probleem” TK

16 maart 2019

17u00

Bron: De Morgen 0 Showbizz Momenteel zien we Peter Van den Begin schitteren in ‘Studio Tarara’ op VTM, waar hij de rol van Jean Van Hoof speelt. Een machtige man die ook misbruik maakt van zijn positie. De link met de huidige #MeToo-discussie is dan snel gelegd. De acteur praat erover in De Morgen: “Het is slim van de schrijvers om te laten zien hoe verwoestend zo’n gedrag kan zijn, en hoe zelfs heel krachtige vrouwen ineen kunnen krimpen als ze ermee te maken krijgen.”

Als acteur kan je momenteel niet anders dan nadenken over seksueel overschrijdend gedrag, aldus Peter Van den Begin in De Morgen. “Er is een bombardement van #MeToo-berichten geweest, maar ik vind het niet gemakkelijk om er iets over te zeggen. Als ik in een interview met een journalist vertel dat ik er zelf nooit iets van gezien of gehoord heb, dan antwoordt hij smalend dat ik duidelijk mensen wil beschermen. Nee dus, ik bén echt nog nooit getuige geweest van dergelijk machts­misbruik. Terwijl ik toch al op veel filmsets en theaterscènes heb gestaan.”

(aarzelt) “Ik snap dat zelfs een ongepaste lichte aanraking heel heftig kan binnenkomen, maar er is toch nog een verschil tussen iets te lang naar iemands decolleté staren en iemand aanranden? Ik ben zelf van nature heel tactiel, ik hou ervan om mensen vast te pakken, mannen en vrouwen. En hoewel een man volgens mij heel goed weet wanneer hij grenzen overschrijdt, en ik dat nooit gedaan heb, denk ik, ga je het allemaal toch eens overlopen in je kop.”

Voorzichtig

Van den Begin is erg voorzichtig over het onderwerp. “Omdat alles wat je hierover zegt zo snel ontploft. Het is heel goed dat erover gesproken wordt, maar ik vind toch dat er veel dingen op één hoop zijn gegooid. Zo werd in een recensie in De Morgen de klassieke man-vrouwverhouding in ‘Risjaar Drei’ (een toneelstuk, nvdr.) aan de kaak gesteld, omdat Risjaar een koning is die alles neukt wat los- en vastzit en Edward IV in de borsten van een koningin knijpt. Huh? Richard III is 400 jaar geleden door Shakespeare geschreven, en gaat over een machtsgeile, monsterlijke man die koste wat het kost de troon wil bestijgen. Hadden we van dat monster dan een aardige, welopgevoede vent moeten maken? Ik hou ­niemand tegen om het stuk vandaag op die manier te gaan bewerken, maar vind het heel vreemd dat de keuze om het op te voeren zoals het geschreven is niet meer zou kunnen.”

“Daar bleef het trouwens niet bij. In onze revue Karst mist kerst – een familievoorstelling, met kinderen in de zaal en op het podium – verliest een actrice tijdens een muzikaal nummer haar lange jurk, waardoor ze ineens in een mini-jurk staat te zingen op het podium. Om die reden werd #MeToo gebruikt in een recensie. Als ik zulke dingen lees, denk ik: we zijn echt ver afgedwaald. Het haalt de noodzaak van de beweging alleen maar onderuit, vrees ik.”

