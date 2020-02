Peter Van De Velde verdwijnt zes weken uit ‘Thuis’: ‘Studio 100 krijgt voorrang’ Hans Luyten

19 februari 2020

09u31 0 showbizz Binnenkort verdwijnt Jacques een zestal weken uit beeld bij de Kabouters in ‘Thuis’. Slecht nieuws voor zijn nieuwe vlam Rosa, maar geen toeval. Het is een noodzakelijke ingreep van de scenarioschrijvers. Acteur Peter Van de Velde moest zich vrijmaken voor ‘Daens’, de musical die deze week in première gaat en waarin hij de titelrol speelt.

“Tot februari 2021 liggen er 139 voorstellingen vast, waarvoor nu al meer dan 180.000 tickets werden verkocht”, zegt Peter met enige trots. “Het belooft voor mij dus een pittig jaar te worden, maar ik kijk er enorm naaruit. Liever deze drukte, dan zoals een paar jaar geleden toen ik amper werk had. Het enige nadeel was wel dat de intensieve repetitieperiode voor deze titelrol onmogelijk te combineren was met opnamen van ‘Thuis’.”

Vandaar dat je tijdelijke exit binnenkort uit de soap.

Ik ben vast verbonden aan Studio 100. ‘Daens’ krijgt dus voorrang op alles. Gelukkig wilden de makers van ‘Thuis’ daar rekening mee houden. Tijdens de repetitieperiode kon ik dus niet filmen voor ‘Thuis’. Als de première achter de rug is, wordt het natuurlijk iets rustiger. Dan kan ik ‘s avonds op de theaterscène in Puurs staan, maar ook overdag op de set van ‘Thuis’ om Jacques te spelen. Omdat er altijd een drietal maanden tussen de opname en de uiteindelijke uitzending liggen, zal mijn personage Jacques pas binnenkort uit de tv-serie verdwijnen. Na een paar weken keer ik dan weer. En nee, ik mag niet verklappen waarom en hoe Jacques tijdelijk verdwijnt.

Jacques heeft in ‘Thuis’ ondertussen wel een erg donker kantje getoond: hij blijkt de verkrachter van Thilly te zijn. Nota bene terwijl zij bewusteloos op de grond lag!

Toen ik dat scenario las, verslikte ik mij ook wel even in mijn koffie. Dat was een bocht van 180 graden. Eentje die ik absoluut niet zag aankomen. Net zoals de kijker. Die dat trouwens ook laat blijken op social media.

Vervelend?

Absoluut niet. Als acteur vind ik het veel uitdagender om een smeerlapke te spelen dan een saaie klaas. Enkel Jacques en de kijker weten wat hij met Thilly heeft gedaan. Dat zorgt ook voor extra spanning, want gaat dat geheim ooit uitkomen?

Info: www.daens.be.