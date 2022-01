Peter Van de Velde onder vuur nadat hij overlijden Ghislaine Nuytten aan vaccinatie linkt

Celebrities Franse acteur Gaspard Ulliel op 37-jarige leeftijd overleden na skiongeval

De Franse acteur Gaspard Ulliel is woensdag op 37-jarige leeftijd gestorven aan de gevolgen van een skiongeval op een piste in La Rosière. Dat meldt de krant Le Parisien. De man stond misschien wel voor z’n grote doorbraak in Hollywood, want later dit jaar is hij te zien in de nieuwe Marvel-reeks ‘Moon Knight’.

16:27