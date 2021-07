Peter Van de Velde liet zich ontdopen: “Dat Rome homoseksualiteit als een zonde blijft zien, stoort me mateloos”

Binnenkort mag Van de Velde opnieuw het kostuum van priester Daens aantrekken voor de ‘Studio 100'-musical ‘Daens’. De acteur deelt een belangrijke eigenschap met zijn personage, want net zoals Daens is hij wel gelovig, maar geen fan van de katholieke kerk. “Ik ben christen, maar geen katholiek persoon. Na de houding van Rome tegenover holebi‘s heb ik me laten ontdopen. Dat Rome homoseksualiteit als een zonde blijft zien, stoort me mateloos. Ik wil daar geen deel van uitmaken. Dus ik heb een brief gestuurd naar het bisdom, om mij uit het doopregister te laten schrappen. Dat is intussen gebeurd”, vertelt de acteur aan Het Nieuwsblad.