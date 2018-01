Peter Van De Velde gaat door een moeilijke tijd: "Papa heeft parkinson" MH

18u04

Bron: TV Familie 0 Kristof Ghyselinck Peter Van de Velde met zijn grote liefde Debbie Showbizz Peter 'Piet Piraat' Van De Velde heeft het moeilijk. "Mijn vader heeft Parkinson", vertelt de 50-jarige acteur in TV-Familie. Peter probeert zijn vader, die ook al blaaskanker had en een hersenbloeding overleefde, zo goed mogelijk te verzorgen.

"Het gaat op en af met papa", vertelt Peter. "Maar je ziet dat hij snel oud is geworden. Ik ben enig kind, ik kan geen broer of zus inschakelen als ik weinig tijd heb om me om papa te bekommeren." Gelukkig kan de 50-jarige acteur rekenen op de hulp van zijn levenspartner Debbie. "Zij steunt me en neemt veel werk over. Ik vergezel m’n vader altijd als hij op controle moet. Ik doe dat graag, maar zodra ik die kliniek binnenkom, roepen ze: ‘Ah, Piet Piraat!’ En dan moet ik poseren voor selfies. Da’s een beetje dubbel."

Op zo'n moment staat zijn hoofd niet altijd naar het begroeten van fans. "Toch doe ik dat met de glimlach. Als je op tv komt, ben je nu eenmaal een publiek figuur. Soms vallen de wereld van de showbizz en die van de bittere realiteit samen. Maar ik laat het liever niet merken als ik het moeilijk heb", besluit de acteur.