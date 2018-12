Peter Van de Veire wordt na 19 jaar opnieuw papa: "Ontzettend blij met vierde kindje” Jolien Boeckx

00u00 28 Showbizz Sinterklaas heeft een wel erg bijzonder cadeautje afgeleverd ten huize Peter Van de Veire (47). De MNM-dj is samen met zijn vrouw Ilse (33) in blijde verwachting. Voor Van de Veire is het zijn vierde kindje, want hij heeft al drie volwassen dochters uit zijn eerste relatie.

Twee grotemensenschoenen met een wortel in, en daartussen een sneaker in babymaat met - voor wie goed kijkt - een echofoto. Dat kiekje stuurde Peter Van de Veire gisteravond laat de wereld in via Instagram. Met de simpele boodschap '#2019' en een locatievermelding voor de Sint-Jozefkliniek in Bornem. Wordt de MNM- en Eén-presentator opnieuw vader? "Dat klopt", reageerde zijn manager. "Ergens volgend jaar wordt Peter opnieuw papa en daar zijn zijn vrouw en hij ontzettend blij om. Nu gaat hij eerst nog even focussen op MNM, Les Flamands (het creatieve huis dat hij samen met Niels Destadsbader en Miguel Wiels oprichtte, red.) én 'De Slimste Mens'. Kwestie dat het kind toch íets heeft om trots op te zijn", lacht Peters manager. Dat mag de kleine Van de Veire nu al zijn, want vaderlief won gisteravond alweer in de populaire VIER-quiz. Peter heeft trouwens al drie dochters: Jitske (25), Kato (22) en Hebe (19). Het VRT-gezicht was pas 21 toen hij hoorde dat zijn eerste kind onderweg was. "Dat was even schrikken, want we waren eigenlijk veel te jong om mama en papa te worden. Maar op een bepaald moment neem je, na alle afwegingen, de beslissing om er volledig voor te gaan. En daar is een prachtkind uit voortgevloeid", vertelde Peter een jaar geleden nog in een interview.

Vaderlijke raad

"De geboorte van Jitske was echt een groot geluk in mijn leven. Ik was op dat moment immers een heel arrogante postpuber, en zo'n hummeltje in je armen geeft je een gevoel van hulpeloosheid. Uiteindelijk bleek het een heel avontuur." Vandaag is hij 47 en zijn zijn drie dochters volwassen: Jitske werkt als kapster, Kato heeft haar diploma en Hebe studeert nog in Antwerpen. "Het is fantastisch om te zien hoe mijn drie vrouwen hun weg zoeken. Ze delen ook heel veel met mij en bellen me geregeld om te vertellen over hun dag. Heerlijk! Ik ben altijd een emotioneel zorgende papa geweest, maar nooit eentje die zich te veel zorgen maakte. Mijn vaderlijke raad is vooral dat ze zich moeten amuseren." En het vaderschap heeft hem ook veranderd, gaf hij nog toe. "Je wordt veel nederiger omdat je zowel emotioneel en financieel als praktisch voor iemand instaat. Ik heb geleerd om oprecht te luisteren naar anderen. Doe je dat niet, dan worden ze boos. (lacht)"

Voor Ilse, Peters 14 jaar jongere vrouw die kinderpsychiater is, is het haar eerste telg. Het koppel leerde elkaar kennen nadat Van de Veire en zijn ex in 2007 uit elkaar gingen. In april 2013 stapten ze in het huwelijksbootje. "Ilse neemt me zoals ik ben, en tegelijkertijd probeert ze een beter mens van mij te maken. Ik aanbid mijn vrouw, maar op een manier die oké is. Respect is de basis van onze relatie", vertelde Van de Veire ooit over haar. Nu wordt hun liefde dus bezegeld met een wolk van een baby.