Peter Van de Veire: “VRT gaat wedstrijd organiseren om nieuwe Songfestival-kandidaat te kiezen”

BV Dochter Celien verklapt favorieten van Margriet Hermans voor 'Zomerhit 2022'

Vanavond is het zover, dan weten we wie de winnaar van ‘Zomerhit 2022' wordt. Margriet Hermans maakt nog steeds kans op die titel met haar nummer ‘Lekker blijven hangen’, wat ze voor ‘Liefde Voor Muziek’ opnam. Een van haar meest vurige supporters is niemand minder dan haar eigen dochter Celien. Zij gooit alles in de strijd om mee stemmen te ronselen voor haar mama. Showbits-reporter Desna sprak met Celien over de innige en muzikale band die ze met haar mama heeft en over de kansen van Margriet vanavond in Blankenberge.

8:00