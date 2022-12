Peter Van de Veire stopt als presenta­tor bij ‘Big Brother’: "Ik neem SBS maar één ding kwalijk”

ShowbitsTatyana Beloy wordt de nieuwe presentatrice van ‘Big Brother’. Dat is vanmorgen bekendgemaakt. Exit Peter Van de Veire dus, die opnieuw voor zowel tv als voor radio exclusief verbonden is aan de VRT. Hij mag dus niet meer bijklussen bij Play4. Jarne trok naar de openbare omroep voor een gesprek met Peter over zijn opvolgster. “Tatyana is een echte struik”, maakt Peter de vergelijking. Wat hij daarmee precies bedoelt, ontdek je in een nieuwe Showbits.