Peter Van de Veire's presenteert vandaag exact 20 jaar op de radio: "Het voelde aan als geboren worden"

04 april 2019

08u00 0 Showbizz Twintig jaar geleden presenteerde radio-icoon Peter Van de Veire (47) zijn allereerste show op Studio Brussel. Vandaag viert hij zijn jubileum door twintig uur lang programma’s te maken op zijn huidige zender MNM. Het ideale moment om terug te blikken naar de vijf meest memorabele momenten uit zijn lange en rijkgevulde carrière.

De allereerste uitzending ooit

“Op 4 april 1999 presenteerde ik mijn allereerste uitzending ooit: ‘De Afrekening’ op Studio Brussel. Ik was echt verschrikkelijk zenuwachtig. Weken op voorhand had ik elke zaterdagnacht een nachtmerrie: mijn voeten smolten weg op weg naar de studio, microfoons verdwenen wanneer ik iets wilde zeggen, of er was gewoon geen microfoon ... Echt vreselijk. Maar op 4 april bleek dat ik tijdens de uitzending van de hitlijst muziek te weinig had. Een gat! Ik spurtte naar producer Mark Coenen en die zei: ‘Oh, geen probleem, we draaien gewoon de nummer 1 van vorig jaar.’ Probleem opgelost. Ik weet ook dat ik die dag een wedstrijd had waarin mensen moesten raden hoe warm het was in mijn schoen. Ik had daarvoor een thermometer meegenomen om in mijn schoen te steken. Ik weet dus nog exact welk paar ik aanhad. Die dag is me echt belachelijk hard bijgebleven.”

De eerste keer Het Glazen Huis

“Het eerste jaar dat we met Studio Brussel het Glazen Huis organiseerden (in 2006, Peter kroop toen samen met Tomas De Soete en Christophe Lambrecht in het huis, red.), staat ook in mijn geheugen gegrift. Toen we daar uitkwamen, merkten we pas echt dat we iets hadden neergezet dat mensen bij elkaar had gebracht. We hadden radio in zijn puurste vorm gemaakt: de muziek had de mensen verenigd. Dat is wat de Warmste Week nu nog altijd doet, trouwens. Het blijft ook een beetje de rode draad bij mij: met muziek en wat gebabbel mensen samenbrengen en met hen in contact komen. Als je daar dan nog een goed doel aan kunt koppelen, dan is het helemaal feest, natuurlijk.”

De eerste dag bij MNM

“Het draait vaak om die eerste keren, hé? De eerste dag van MNM (op 5 januari 2009, red.) is ook zo’n verhaal dat me is bijgebleven. Ik had amper geslapen op voorhand en leed aan een gezonde stress. Omdat er een nieuwe radiozender begon en omdat ik de eer had om daar de eerste woorden op te zeggen. De jaren daarna zijn wel eens wat moeilijker geweest, maar dat eerste moment was heel bijzonder. Het was echt een soort geboorte. Mensen kunnen zich niet voorstellen hoe het voelt om geboren te worden, maar ik denk dat het zoiets moet zijn geweest: het gevoel dat je iets nieuws begint. En mijn eerste woorden? Ik had alles tot in de puntjes voorbereid, maar die nacht is het beginnen sneeuwen. Toen ik de studio dan inliep, heb ik mijn teksten veranderd. Ik zei: ‘Goeiemorgen! Het heeft gesneeuwd en er was een nieuwe radio bij.’ Dat is die nacht ontstaan en ik ben die woorden nooit meer vergeten.”

De finale van de eerste Marathonradio

“In 2012 maakten we voor het eerst Marathonradio. De finale daarvan was gekoppeld aan een wereldrecord. Ik zat toen wel 185 uur aan de microfoon, maar je merkte heel hard dat je met een hele ploeg dat record had behaald. Zonder die mensen had ik daar niet zo lang kunnen zitten. Dat is ook de essentie van radio. Er is een ploeg die soms heel lief voor je is, maar soms ook heel kwaad op je kan zijn. Het team kan je wijzen op fouten en dingen die niet goed zijn, maar je tegelijkertijd ook heel erg helpen bij wat je op dat moment aan het maken bent. En dat is heel fijn om te beseffen.”

Elke nieuwe ‘Goeiemorgen’

“Dit moment maak ik al elke ochtend mee sinds ik ochtendradio ben beginnen maken. ‘s Ochtends de radioschuif openzetten en ‘Goeiemorgen’ mogen zeggen tegen de mensen. Of ik nu slecht geslapen heb of niet, een goede dag heb gehad of niet, of het slecht weer is of niet: elke dag zeg ik met evenveel gemeend enthousiasme ‘Goeiemorgen’. Ik ben oprecht blij dat ik samen met de rest van Vlaanderen, of toch met een groot deel ervan, mag wakker worden. Dat is een absoluut voorrecht. De ochtendshow is magisch omdat je een smerige voorsprong hebt op de rest van de wereld. Je mag de wereld als eerste ontdekken. Je bent de eerste die de vogels kan horen fluiten en een van de eerste die het nieuws hoort en het deelt met de luisteraars. Vandaar dus die magie: een combinatie van mentale voorsprong en heel veel goesting.”

