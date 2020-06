Peter Van de Veire presenteert ‘Vlaanderen Feest’ dit jaar zonder publiek, op geheime locatie MVO

Geen grote show met publiek op de Vlaamse feestdag op 11 juli, want dat mag nog altijd niet. Peter Van de Veire presenteert dan maar een show op een geheime locatie, waarvan de opnames achteraf worden uitgezonden.

Voor de gebruikelijke liveshow van de VRT zijn de coronamaatregelen nog te streng. Ze zullen onze nationale feestdag dus vieren vanop afstand, in plaats van op de Grote Markt in Antwerpen. De show zal op voorhand worden opgenomen op een andere locatie in de stad. Onder de muzikale gasten bevinden zich onder andere Clouseau, Regi en de cast van de Ketnet-serie ‘#LikeMe’.