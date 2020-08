Peter Van de Veire overslaapt zich op eerste werkdag SDE

24 augustus 2020

14u05 15 Showbizz Geen al te goed begin voor Peter Van de Veire (48) deze ochtend. De MNM-presentator wist zich op de eerste dag van het nieuwe radioseizoen al meteen te overslapen.

“Ik had vanmorgen een ‘Julieke’ gedaan. Een soort late ode aan Julie Van den Steen die op haar eerste werkdag een paar jaar geleden net hetzelfde deed", laat Peter weten. “Ik had me los overslapen. Reden: gisteren had ik m’n wekker gezet op 03.43 uur, er een foto van genomen én op Instagram gezet. Maar ik ben los vergeten om die klok te bewaren."

“Gevolg: om tien over vijf belde m’n redactie om te checken waar ik bleef. Gelukkig ben ik meteen uit bed geraakt en ben ik netjes om 05.58 uur op MNM geland." Net op tijd voor de ochtendshow om 6 uur dus!

Lees ook:

Primeur in Vlaanderen: Peter Van de Veire krijgt contract bij VRT én SBS. “Waarom zou je mensen beperken in hun kansen?” (+)

Peter Van de Veire presenteert ‘Het Rad’ in nagelnieuw decor: “Regi en Stefaan Degand zullen bordjes draaien” (+)