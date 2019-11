Peter Van de Veire over de straffe foto’s van dochter Jitske: “Ze moet goed beseffen dat ze bepaalde mensen wakker maakt” Redactie

13 november 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 2 Showbizz Hij is één van de trouwste soldaten van de VRT, maar nu zaterdag maakt Peter Van de Veire (47) z’n grote debuut op concurrent VIER. In ‘De Battle’, een lekker ouderwets showprogramma waar de zender héél veel van verwacht. Dag Allemaal sprak met hem en had het ook even over zijn dochter Jitske.

In de mediawereld is er intussen nog een andere Van de Veire die ophef maakt: je dochter Jitske. Wat zeg je als ze op Instagram poseert met een zichtbaar maandverband in haar slip en mensen gechoqueerd reageren?

Het is bijzonder, dat snap ik ook wel. (lachje) Mijn drie dochters maken hun eigen keuzes, en dat vind ik heel fijn.

Zeg je aan Jitske in zo’n geval niet: “Dat zou ik niet doen, meisje”?

Nee, ze is een volwassen vrouw van 26, en ik zal haar nooit de les spellen. Maar ik confronteer haar wel met het feit dat er hetze kan ontstaan. Als je bepaalde taboes wil doorbreken of aankaarten, maak je bepaalde mensen wakker. Dat moet ze goed beseffen. Ach, als ze eens uit de bocht gaat en ze daar zelf conclusies uit trekt, ben ik al heel blij. Natuurlijk ben ik ook de bezorgde vader, en aan de telefoon zeg ik dan: “Weet dat het de waan van de dag is, morgen is er wel weer iets anders om over te schrijven.” Ze mogen af en toe ook wel verdrinken, ik zal als het nodig is altijd een reddingsboei gooien.

Was Jitske vroeger ook al zo taboedoorbrekend?

Ze heeft altijd al heel duidelijk haar mening geponeerd, ja. En mij soms zelfs op mijn plaats gezet. Je gaat lachen, maar ik ben niet zo’n prater. Soms moet je de dingen echt uit mij trékken. Maar Jitske heeft het hart op de tong. Soms denk ik dat ze een verdoken Hollander is, zo recht voor de raap dat ze is. Maar dat kan ik alleen maar appreciëren, want ze wakkert de dialoog aan. Ik schrik er niet van dat ze dit soort dingen doet. Ach, ik ben trots, op mijn vier kinderen. Lex kan zichzelf intussen al kantelen. Straf hoor! (lachje)