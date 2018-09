Peter Van de Veire openhartig over moeilijke periode in zijn leven: "Ik kroop in bed en ik wou niets meer" KVDS

20 september 2018

23u43 0 Showbizz Peter Van de Veire heeft in Gert Late Night getuigd over een moeilijke periode in zijn leven. Hij had net de overstap gemaakt naar MNM en de manier waarop hij daar werd aangepakt in combinatie met privéproblemen, maakte dat hij op zeker moment een dieptepunt bereikte. "Ik ben toen in mijn bed gekropen en ik wou niets meer", vertelde hij aan James.

Van de Veire getuigde over hoe hard hij het bij MNM te verduren had gekregen in die beginperiode. "Iedereen verweet mij dat ik Donna kapot had gemaakt. Ik zat ook in een heel moeilijk privéverhaal en ik ben op een bepaald moment in mijn bed gekropen na een ochtendshow en ik wilde niet meer. Ik wilde alleen maar blijven liggen."

Dochters

Hij slaagde er toch in om uit de negatieve spiraal te raken en nam zich voor dat hij zich dubbel zou plooien om te bewijzen wat hij waard was. "Ik dacht bij mezelf: zorg dat wat je doet op zeker moment zodanig goed is, dat ze er niet meer onderuit kunnen", klonk het.





Van de Veire vertelde ook over de periode in zijn leven dat hij zijn dochters heel weinig zag. "Ik heb zeker een periode te weinig gevochten voor hen, dat had ik anders moeten aanpakken", vertelde hij. "Ik heb me daar op mijn eigen manier bij hen voor geëxcuseerd."