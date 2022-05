Peter Van de Veire niet mals voor Eurosongfestival in Turijn: “We zijn precies een paar jaar teruggekrabbeld”

Pussy Ri­ot-activiste ontsnapt uit Rusland door zich te vermommen als bezorgster

Maria Alyokhina, de bekende activiste van de Russische punkband Pussy Riot die gisteren Rusland ontvluchtte, blijkt in Litouwen te zijn. Ze kon ontsnappen hoewel ze onder politietoezicht stond, meldt haar advocaat. Eerst wist ze uit huisarrest te ontkomen door zich te vermommen als een bezorgster. Daarna vluchtte ze met hulp van vrienden via Wit-Rusland naar Litouwen, beschrijft ze in een interview met ‘The New York Times’.

11 mei