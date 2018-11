Peter Van de Veire, Miguel Wiels en Niels Destadsbader organiseren open audities: “We hopen nieuw talent te ontdekken” TK

13 november 2018

07u22

Bron: NB 0 Showbizz Mensen met muziek- of zangtalent die het graag willen maken, kunnen in Vlaanderen aan heel wat tv-programma’s deelnemen. Denk maar aan ‘The Voice’ of ‘Belgium’s Got Talent’. Maar wie de camera’s liever mijdt, kan op 8 december terecht op de open audities van Les Flamands, het kersverse artiestenbureau van Peter Van de Veire, Miguel Wiels en Niels Destadsbader. “Iedereen tussen 16 en 26 die iets doet met muziek is welkom”, klinkt het.

Les Flamands is een ‘creatief huis’ dat bestaat uit drie ondernemende schermgezichten, aangevuld met Philippe Draps, een bookingsagent die zijn strepen al ruimschoots verdiende, en producer Anneleen Gybels (ex-Woestijnvis), die ‘De Ideale Wereld’ en ‘Hotel Römantiek’ in goede banen leidde. Ze wisten alvast Frances Lefebure te tekenen. “Bij Les Flamands is alles mogelijk”, vertelde Niels onlangs in een interview. “In tegenstelling tot anderen vertrekken wij vanuit onze eigen gezichten en gaan daarmee aan de slag. Dat kan variëren van muziek schrijven tot het uitdenken van radio-, online- of tv-programma’s, die we mogelijk ook zelf zullen produceren.”

Maar daar is natuurlijk talent voor nodig, en dat willen de heren aantrekken met een open auditie. Een soortement ‘The Voice’, maar dan zonder camera’s. Wie interesse heeft, moet zich inschrijven op de site van Les Flamands. “Wie wordt uitgenodigd, krijgt van ons een opdracht die in de lijn ligt van zijn of haar specialiteit. ­Tijdens de auditie zelf krijgt de kandidaat de kans om ergens tussen vijf minuten en een half uur zijn kunnen te tonen. Wij filmen het optreden en beslissen daarna met wie we verder gaan”, legt Van de Veire uit in Het Nieuwsblad. Ook mensen die het niet haalden in bepaalde talentenjachten op tv, zijn overigens welkom. “Mensen die het ooit ergens anders probeerden, beschouwen wij niet als gebuisden. ­Integendeel, wie het blijft proberen heeft meestal een extra drive om te ­slagen.”