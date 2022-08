Peter Van de Veire keert dan toch terug naar de radio met nieuwe ochtendshow op Radio 2, regionale ochtendblokken moeten wijken

Celebrities Will Smith beleeft schrik van zijn leven: plots loopt er een tarantula door de kamer

De Amerikaanse acteur Will Smith (53) en zijn zoon Trey (29) kregen een onaangename bezoeker over de vloer: een tarantula. In een video op Instagram is te zien dat het duo de spin probeert te vangen als één team, al lijkt Will in eerste instantie toch niet zo dapper: “Haal jij hem hier weg. Jij kan een spinnenbeet wel aan.”

