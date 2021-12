Peter Van de Veire is opgelucht na zijn beslissing om te stoppen bij MNM: “Ik moet eindelijk niet meer zwijgen”

“M’n vertrek op mijn verjaardag aankondigen gisteren, ging een beetje too much zijn”, lacht Peter. “Maar dit moment had ik wel al een tijdje in m’n hoofd. Toen Julie Van den Steen in 2019 stopte, leek het voor mij ook het ideale moment om er de stekker uit te trekken. Maar de bazen van MNM hebben me destijds overtuigd om nog wat te blijven. (lacht) Met Kawtar Ehlalouch en Wanne Synnave als sidekicks erbij wist ik dat het voor mij niet heel lang meer ging duren. Ze zijn er ook helemaal klaar voor om hun eigen vleugels uit te slaan. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Uitlekken

Dat de mindere luistercijfers aan de basis liggen van zijn vertrek, ontkent Peter. “Daar heeft het helemaal niets mee te maken. We dansen in deze gekke tijden al te veel mee met de cijfers en die zijn niet altijd de beste raadgever. Voor mij is het gewoon genoeg geweest, niets meer en niets minder.” Peter gaat nog door tot 1 april, om een dag later definitief alles af te sluiten met een groot feest in het Sportpaleis. “De afgelopen weken waren we alles in het geheim aan het regelen voor de afscheidsshow. Ik had echt schrik dat het ging uitlekken zoals toen we met MNM begonnen. Ik dacht: ‘Neen, geen tweede keer!’ (lacht) Maar ik ben vooral blij dat ik niet meer moet zwijgen, want ik vind het verschrikkelijk om iets te verbergen.”

Ook het thuisfront staat volledig achter Peters beslissing. “Natuurlijk hebben mijn vrouw Ilse en ik daar lang en veel over gepraat. Ilse heeft de ganse MNM-periode meegemaakt, maar staat helemaal achter deze beslissing.” Wat Peter het meest zal missen? “Het moment waarop ik ‘s morgens vroeg de radioknoppen opendraai. En de luisteraars natuurlijk. Die zijn zo eerlijk en oprecht, ze nemen echt geen blad voor de mond. Dat heb ik graag.” En wat met het meest memorabele moment uit zijn MNM-carrière? “Ongetwijfeld onze eerste Marathonradio in 2012, toen we ook een wereldrecord hebben gevestigd. Wat we toen hebben gedaan was waanzin. Maar het heeft ons wel gemaakt tot waar MNM voor staat: een toffe zender met een grote betrokkenheid bij de jongeren.”

Nieuw plan

Wat Peter alvast niet zal missen, is de wekker die rinkelt om 3.30 uur. “Een langslaper zal ik nooit worden, mijn bioritme is sowieso om zeep. Maar eens slapen tot zes uur of half zeven zou al fijn zijn.” Na al die jaren heeft Peter ook al heel wat collega’s zien komen en gaan, maar het is niets voor hem om daar te lang bij stil te staan. “Ik zit zo niet in elkaar. Tot grote frustratie soms van sommige ex-collega’s. (lacht) Ik blijf gewoon niet graag hangen in het verleden, dat is nooit goed. Neem nu die affaire rond die filmpjes vorig jaar of slechte commentaren. Het maakt je zeker geen beter mens om alles te blijven oprakelen, al doet het wel deugd om op tijd en stond eens te klagen en te zagen.”

De grote vraag is natuurlijk: wat nu? “Ik zou elke dag m’n zoontje naar school kunnen brengen en gaan wandelen, maar ik ga niet stoppen met werken. Er is altijd wel een plan. Ze noemen me dan ook wel eens ‘Peter Plan’. (lacht) Het liefste van al zou ik radio en tv willen blijven combineren, maar we zien wel op gepaste tijden wat dat in werkelijkheid wordt. Ik ga alleszins nog vier maanden knallen op de radio.”

