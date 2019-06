Peter Van de Veire geeft verstek voor Marathonradio na geboorte zoontje KD

01 juni 2019

08u33

Bron: Het Nieuwsblad 1 Showbizz MNM-dj Peter Van de Veire (47) geeft verstek voor Marathonradio. Normaal zou de presentator wel te horen zijn tijdens het radioprogramma dat zondag van start gaat, maar door de geboorte van zijn zoontje Lex wijzigt die planning. Het kindje kwam drie weken vroeger dan gepland ter wereld.

Peter Van de Veire (47) en zijn vrouw Ilse (33) kregen op Hemelvaart hun eerste kindje samen. Peter heeft wel al drie volwassen dochters uit een vorige relatie. “Tuimelaar. Tovenaar. Tintelende Tureluur. Welkom in de wereld. Een wereld vol wonder. Bescherm. Bewonder. Bespeel. Beleef. Lex. Lief. Lach. Leef”, schreef Peter na de geboorte op Instagram. Het kindje werd te vroeg geboren, waardoor Peter met een politie-escorte naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Toen hij het nieuws vernam dat zijn zoon ter wereld zou komen, was Peter de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker aan het rijden. De MNM-dj is peter van die actie.

Door de vervroegde komst van Lex zal de kersverse papa niet te horen zijn als presentator van Marathonradio. Sander Gillis vangt zijn afwezigheid op.