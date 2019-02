Peter Van de Veire en Julie Van den Steen spelen hoofdrol in Aalst Carnaval

MVO

17 februari 2019

09u17 0 Showbizz Op 3, 4 en 5 maart 2019 is het zover: Carnaval Aalst, het bekendste en grootste carnavalsevenement in België en ook Unesco Werelderfgoed. Peter Van de Veire en Julie Van den Steen lopen dit jaar uitzonderlijk mee. De twee MNM-dj’s spelen namelijk de hoofdrol in het thema van Oeverboeft, één van de carnavalsgroepen in de jaarlijkse carnavalsstoet.

Op zondag 3 maart 2019 trekt zoals elk jaar de carnavalsstoet vol praalwagens door de straten van Aalst, met thema’s die verwijzen naar de actualiteit of recente gebeurtenissen. Een van de 72 carnavalsgroepen in de stoet is Oeverboeft, een kleine groep. Het thema van Oeverboeft is ‘Oilsjt Ajoin’, verwijzend naar de twee carnavalsradiozenders uit Aalst: Oilsjt Mjoezik en Ajoin Music. Oeverboeft gaat de strijd aan met de twee zenders. Hun baseline: “De twee carnavalsradio’s verdelen in Aalst de koek, maar krijgen concurrentie uit onverwachte hoek.” De stoetwagens pakken uit met koppen van bekende Aalsterse radio-dj’s en sluiten af met twee grote koppen van Peter en Julie. Peter en Julie zelf zullen op de slotwagen dansen.

Over Oeverboeft

De kwaliteit van de wagenbouw en koppen van Oeverboeft is heel sterk. De groep werkt met een sculpturist samen die ook de decors van Tomorrowland en de pretparkattracties van Plopsa maakt. Het is een kleine groep die bestaat uit veertig à vijftig leden. Ze zijn jong (bestaan nog maar een jaar of zeven), maar zijn wel op korte tijd naar de top van de kleine groepen gestegen. Oeverboeft neemt de 36ste plaats in in de stoet dit jaar.

Speciaal nummer

Speciaal voor dit project schreef Peter Van de Veire het carnavalsnummer “DANS DJ DANS!”. De hit werd in een Aalsters jasje gestoken en zal op zondag 3 maart tijdens de stoet te horen zijn.

Vanaf vandaag kan iedereen op de MNM-app luisteren naar De Grote Peter Van de Veire Carnavalsshow: een drie uur durend programma speciaal rond Aalst Carnaval. De week voor carnaval bouwt MNM de hele week tussen 6u00 en 9u00 op naar het evenement met onder meer bezoek van Jani Kazaltzis, Gilles Van Schuylenbergh, An Swartenbroeckx, Yves Segers en anderen. Op zondag 3 maart zijn de belevenissen van Peter en Julie op Aalst Carnaval de hele dag te volgen via alle kanalen van MNM.