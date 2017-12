Peter Van de Veire en Julie Van den Steen lanceren knotsgekke wintersingle TK

07u46

Bron: MNM 4

Zot zijn doet geen zeer, en in het geval van Peter Van de Veire is dat maar goed ook. Hij haalt de gekste stunts uit, en vandaag is dat een gloednieuwe wintersong. Want wordt het nu een koude winter of niet? Weerman Frank Deboosere weet het zélf al jaren niet meer. Peter en Julie vragen zich dan ook terecht af: “Wie gelooft die Franky Boy nog?”.

Peter en Julie rappen én Julie zingt zelfs alsof ze nooit iets anders gedaan heeft. Frank Deboosere duikt trouwens zelf op in de videoclip die je onderaan kan bekijken.

