Peter Van de Veire bouwt feestje met Henri PFR in Disneyland Paris Christophe D'Huysser

04 februari 2018

16u39

Bron: Christophe D'Huysser 0 Showbizz Zaterdagavond gaf de Belgische DJ Henri PFR een exclusieve showcase in Disneyland Paris. En wie stond er op de eerste rij mee te dansen op zijn beats? MNM-dj Peter Van de Veire. Samen met nieuwsstem Chiama Saysay maakten ze er een onvergetelijk weekend van dat helemaal in het teken stond van Star Wars.

Dat er nog een groot kind in Peter Van de Veire schuilt, is al lang geen geheim meer. En waar kan je dat ongegeneerd doen zonder dat iedereen vreemd opkijkt? Jawel, in Disneyland Paris!

Samen MNM-nieuwslezeres Chiama Saysay en DJ Henri PFR, die er een exclusieve showcase gaf, waagde hij zich zelfs aan een Carpool Rollercoaster Karaoke in één van de vele attracties. En ook een ontmoeting met de Stormtroopers uit Star Wars mocht niet ontbreken tijdens Season of the Force.

Bekijk de vlog '#GrotePet met Henri PFR in Disneyland' onder de foto's.