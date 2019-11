Exclusief voor abonnees Peter Van Asbroeck woont bewust niet samen met zijn vriendin, maar: “Onze latrelatie is niet vrijblijvend. Gwen en ik engageren ons wel” VVDW

10 november 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Zijn tv-carrière staat op een laag pitje, maar zijn liefde voor het theater laat Peter Van Asbroeck (57) niet los. Vanaf volgende week schittert hij in de komedie ‘’t Groot Lot’. En dat is ook precies wat hij in de liefde gewonnen heeft met de 50-jarige Gwen. “Ik heb minder nood aan avontuur. Wat mij gelukkig maakt is een evenwichtig leven”, vertelt hij in Story.

Vorige maand vierde Peter Van Asbroeck nog zijn 57ste verjaardag. En ja, dat laat zich fysiek voelen, maar Peter omarmt zijn leeftijd vooral met veel dankbaarheid. “Ik ben intussen al een stukje ouder dan mijn vader ooit is mogen worden. Hij was maar 48 toen hij overleed (bij een auto-ongeluk, red.). En mijn moeder is ook al 26 jaar dood. Hun overlijdens zullen altijd littekens blijven. Ik vind wel steun bij mijn zus Lies, maar toch hebben ze een gevoel van leegte achtergelaten. Zo had ik mijn passie voor vliegtuigen graag gedeeld met mijn vader, die daar ook door gefascineerd was.” Peter heeft nog een goede reden waarom hij ouder worden niet erg vindt. “Als jonge snaak moet je je leven nog opbouwen, nu heb ik al enige rust, en daar geniet ik van. Ik heb meer levenswijsheid, minder financiële zorgen, meer zelfvertrouwen in mijn job… Ik zou niet meer jonger willen zijn.”

